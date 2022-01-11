Кремль прокомментировал задержание киргизского пианиста в Казахстане

Задержание киргизского музыканта Викрама Рузахунова в Казахстане, где его ошибочно приняли за террориста, не дает повода сомневаться в серьезности террористической угрозы в центральноазиатской стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Представитель Кремля заявил, что задержание джазового музыканта из Киргизии в Казахстане — это единичный случай. Это не отменяет того факта, что в Алма-Ате проходили крупные беспорядки.

«Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий», — сказал Песков.

Телеканал «Казахстан» 9 января выпустили в эфир сюжет, в котором показали избитого мужчину. Он сказал, что прилетел из Киргизии в Казахстан для участия в протестах, за что ему пообещали заплатить 200 долларов. Вскоре в задержанном опознали известного киргизского пианиста Викрама Рузахунова. МИД Киргизии потребовал освободить музыканта. Его выпустили 10 января. По прибытии на родину Рузахунов признался, что оговорил себя, рассчитывая, что так его быстрее депортируют на родину. Он также сказал, что после задержания его не пытали, а все признания он сделал добровольно.