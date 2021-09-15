Кремль прокомментировал рост цен на газ в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не влияет на стоимость поставляемого страной трубопроводного газа. Цены на газ на европейском рынке поможет сбалансировать пуск «Северного потока — 2».

«К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — передало слова Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что колебания цен до России не дойдут. При этом представитель Кремля отметил, что ввод «Северного потока — 2» поможет сбалансировать ценовые параметры на природный газ в Европе. По словам Пескова, в случае холодной зимы Европе понадобится еще больше газа, чем сейчас.

Ранее цена на газ в Европе впервые превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров. Эксперты считают, что причиной роста цен на газ в Европе может быть дефицит природного сжиженного газа