Кремль прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Байдена

Новостей по поводу предстоящих переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, по-прежнему пока новостей нет. Поэтому ждем», — ответил он журналистам агентства «Интерфакс» на вопрос о предстоящей встрече.

Он уточнил, что, возможно, эту тему обсудят на встрече главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая состоится в Стокгольме, если эта встреча произойдет.

Песков подчеркнул, что в случае, если встреча состоится, два министра точно будут обсуждать предстоящее общение лидеров обеих стран.

Ранее заместитель Сергея Лаврова Сергей Рябков сообщил о приготовлениях к встрече двух дипломатов в Стокгольме. Сейчас, по его словам, идет процесс согласования графиков.

Американский президент Джо Байден ранее выступил с заявлением о том, что он собирается встретиться с Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. О будущей встрече президентов заявлял и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.