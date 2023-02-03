Власть 03 февраля 2023, 21:29 Кремль прокомментировал передачу Украине дальнобойных снарядов Представитель Кремля Песков напомнил слова Путина об ответе России на поставку оружия ВСУ РИА «Новости»

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России всегда есть чем ответить на размещение оружия около своих границ. Одним применением бронетехники дело не закончится. Эти слова президента России Владимира Путина привет официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в качестве комментария о поставках США дальнобойного оружия Украине.

«Важно не забывать заявление Путина в Волгограде», —заявил Песков в беседе с РИА «Новости».

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Министерство обороны США в среду, 3 февраля объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов.

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В новый пакет включили системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также дальнобойные снаряды GLSDB.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что новые вооружения позволят ВСУ наносить удары на большие расстояния.