03 февраля 2023, 21:29
Кремль прокомментировал передачу Украине дальнобойных снарядов
Представитель Кремля Песков напомнил слова Путина об ответе России на поставку оружия ВСУ
России всегда есть чем ответить на размещение оружия около своих границ. Одним применением бронетехники дело не закончится. Эти слова президента России Владимира Путина привет официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в качестве комментария о поставках США дальнобойного оружия Украине.
«Важно не забывать заявление Путина в Волгограде», —заявил Песков в беседе с РИА «Новости».
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Министерство обороны США в среду, 3 февраля объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов.
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В новый пакет включили системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также дальнобойные снаряды GLSDB.
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что новые вооружения позволят ВСУ наносить удары на большие расстояния.
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