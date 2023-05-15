Власть 15 мая 2023, 16:18 Кремль прокомментировал болезнь Лукашенко Пресс-секретарь Песков призвал опираться на официальные заявления о здоровье Лукашенко Пресс-служба Кремля

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Власти не объявляли о проблемах со здоровьем президента Белоруссии Александра Лукашенко. В этом вопросе следует ориентироваться на официальные заявления, сказал на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было», — сказал он.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, как в администрации президента России восприняли новость о болезни белорусского лидера, Дмитрий Песков еще раз подчеркнул — в таких вопросах важно опираться только на официальную информацию.

Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии и отказался от публичных мероприятий после Парада Победы в Москве. Издание «Наша Нива» заявило, что он заболел гриппом. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил факт болезни, но опроверг слухи о ковиде.