15 мая 2023, 16:18
Кремль прокомментировал болезнь Лукашенко
Пресс-секретарь Песков призвал опираться на официальные заявления о здоровье Лукашенко
Власти не объявляли о проблемах со здоровьем президента Белоруссии Александра Лукашенко. В этом вопросе следует ориентироваться на официальные заявления, сказал на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было», — сказал он.
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Отвечая на вопрос журналистов о том, как в администрации президента России восприняли новость о болезни белорусского лидера, Дмитрий Песков еще раз подчеркнул — в таких вопросах важно опираться только на официальную информацию.
Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии и отказался от публичных мероприятий после Парада Победы в Москве. Издание «Наша Нива» заявило, что он заболел гриппом. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил факт болезни, но опроверг слухи о ковиде.
Белоруссия
Дмитрий Песков
Александр Лукашенко
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