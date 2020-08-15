Кремль: проблемы в Белоруссии не должны решать деструктивные силы

Главы государств уверены, что все возникшие проблемы вскоре будут урегулированы.

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры пришли к согласию по поводу вопроса вокруг последних событий в республике. Главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались деструктивные силы, желающие навредить взаимовыгодному сотрудничеству Минска и Москвы в рамках Союзного государства.

Помимо этого Путин и Лукашенко позитивно оценили сотрудничество профильных ведомств по возвращению 32 россиян из Минска в Москву.

Стороны договорились продолжать регулярные контакты на различных уровнях. Главы государств настроены и в будущем укреплять союзнические отношения, что в «полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

Это был уже второй за месяц телефонный разговор Путина и Лукашенко. Белорусский лидер позвонил российскому коллеге в субботу, 15 августа.