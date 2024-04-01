Важное 01 апреля 2024, 12:57 Кремль проанализирует ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского РИА «Новости»

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Кремль проанализирует ситуацию с истечением в мае срока полномочий украинского президента Владимира Зеленского и заявит о своей позиции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пока не стоит «забегать вперед».

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«В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции», — процитировало официального представителя Кремля РИА «Новости».

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров обвинил Зеленского в узурпации власти — отменив выборы, он сделал так, что украинцы не могут сменить лидера, и «никто на самом деле не знает», до каких пор это продлится.

Голосование на Украине должно было пройти 31 марта, но не состоялось из-за действия военного положения. При этом, как пояснил «360» независимый аналитик Сергей Станкевич, на самом деле непреодолимых препятствий выборам в законодательстве страны не было.