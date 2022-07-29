Кремль призвал решить проблему оплаты за транзит в Калининград через диалог

Проблему оплаты за транзит в Калининград через территорию Литвы можно решить путем диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в ином случае России придется действовать по-другому, сообщил ТАСС.

Ранее литовский «Шяуляй банк», который принимал оплату за железнодорожный транзит, отказался работать с Россией.

«Наверняка механизмы решения есть. Как минимум нужно ставить в рамках диалога эту проблему и пробовать решать», — подчеркнул представитель Кремля. «Если же мы наткнемся на глухую стену непонимания, тогда это будет проблема, которая будет требовать иных мер», — резюмировал он.

На днях Песков заявил, что кризисную ситуацию с транзитом удалось «разблокировать». По его словам, еще остаются определенные нерешенные вопросы.