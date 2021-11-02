Кремль призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможности продления режима нерабочих дней после 7 ноября. Пресс-секретарь главы государства заявил, что нужно ориентироваться только на официальную информацию, передало РИА «Новости».

Пескова спросили, если ли у администрации президента план действий по новым ограничениям. Представитель Кремля напомнил, что в период пандемии регионы наделены особыми полномочиями и могут самостоятельно принимать решения, исходя из того, как обстоит ситуация с коронавирусом.

«До 7 ноября включительно режим нерабочих дней [действует] на федеральном уровне», — отметил он.

Песков также призвал журналистов не верить слухам о том, что нерабочие дни могут продлить.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации, на фоне роста заболеваемости и смертей от ковида.

Ранее в АТОР сообщили, что антиковидные ограничения в России отпугнули иностранных туристов.