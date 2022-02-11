Кремль призвал не преувеличивать оговорки мировых лидеров

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не преувеличивать проблему оговорок, которые допускают мировые лидеры и дипломаты. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что оговорки бывают и у Владимира Путина, передал ТАСС.

«Все-таки все люди, давайте не будем излишне все это как-то экзальтировать», — сказал Песков.

При этом он отметил, что «оговорка оговорке рознь». Песков указал, что бывают ситуации, когда оговорки допускают сознательно. И на такие случаи Россия всегда реагирует и отстаивает свои интересы, сказал он.

Пескова также спросили, почему у Путина никогда не бывает оговорок. Представитель Кремля возразил, сказав, что и у президента РФ такое случается.

«Может быть, не бывает по столь серьезным вопросам. У всех бывают», — сообщил Песков.

Накануне стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе закрытой части встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым не поняла его вопрос и заявила, что Британия никогда не признает суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.