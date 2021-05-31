Кремль призвал не искать виновных в огромной прибыли у металлургов

Президент России Владимир Путин в курсе, что российские металлурги получили дополнительную прибыль. Правительство сейчас изучает этот вопрос. Виновных в сложившейся ситуации искать не надо. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он уточнил, что не стоит искать виновных в сложившейся ситуации. По его мнению, это «экономическая жизнь». Бизнес таким образом зарабатывает деньги, а государство получает налоги. Когда появляется диспропорция, государство ее устраняет.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее рассказал, что металлурги в России получили в прошлом году получили сверхдоходы в размере порядка 100 миллиардов рублей и «нахлобучили» государство по части госкапвложений и гособоронзаказа.