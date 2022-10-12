Кремль признал ошибки в работе мобилизационной системы | 360°

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Кремль признал ошибки в работе мобилизационной системы

Помощник президента РФ Песков: Кремль приведет в порядок мобилизационную систему

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть ошибки и недостатки в работе мобилизационной системы. Сейчас будут приниматься меры по приведению ее «в порядок», сообщил ТАСС.

«Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты», — отметил представитель Кремля.

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Он привел слова президента России Владимира Путина о том, что именно частичная мобилизация помогла выявить вопросы в данной области. По словам Пескова, сейчас будут приниматься меры по приведению в порядок всей системы.

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Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это не связано с продолжением мобилизации.

«Это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок», — резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о росте актуальности целей спецоперации на фоне действий Украины. При этом Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации.

Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября.

Дмитрий Песков

Частичная мобилизация в РФ

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