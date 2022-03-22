Кремль прислушался к мнениям россиян о спецоперации на Украине

Спецоперацию РФ на Украине и президента Владимира Путина поддерживают большинство россиян. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Представитель Кремля заявил, что свыше 75% россиян поддерживают спецоперацию. Песков подчеркнул, что это неопровержимый факт, о чем свидетельствуют и опросы, и статистика.

В Кремле слышат и мнение тех, кто не согласен со спецоперацией. Однако таких мало.

«Меньшинство есть меньшинство, тут нечего добавить», — процитировал Пескова сайт «МК».

Спикер Кремля указал, что таким сомневающимся людям важно начинать ориентироваться в потоках лжи, которые идут с Запада.

«Мы надеемся, что те, кто не согласны, поймут, что они не правы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что из тех людей, которые покинули Россию из-за украинских событий, включая деятелей искусств, кто-то потом «больше поймет» и вернется.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирных жителей Донбасса 24 февраля. В Минобороны РФ подчеркивали, что ВС наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры.