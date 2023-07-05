Важное 05 июля 2023, 12:51 Кремль предупредил о катастрофических последствиях возможной диверсии Украины на Запорожской АЭС Песков: готовящаяся диверсия Украины на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия РИА «Новости»

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Диверсия, которую киевский режим, вероятно, попытается устроить на Запорожской АЭС, может иметь катастрофические последствия. На это указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Обстановка достаточно напряженная, потому что, действительно, велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Диверсий, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям», — сказал официальный представитель Кремля.

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По его словам, украинские власти не раз показывали свою готовность «не гнушаться ничем» для достижения целей. Песков напомнил, что недавно это можно было видеть во время подрыва Каховской ГЭС.

Он подчеркнул, что Россия предпринимает все меры для противодействия угрозе диверсии на Запорожской АЭС.

Киевский режим подозревает российскую сторону в планах устроить подрыв ЗАЭС. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы разместила «похожие на взрывчатку» предметы на крыше энергоблоков станции.