Власть 21 декабря 2022, 13:50 Кремль предупредил, что поставки вооружений США не сулят ничего хорошего Украине Представитель Кремля Песков: поставки США вооружений не сулят Украине ничего хорошего Викимедиа

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Поставки вооружений Соединенными Штатами Украине приведут к эскалации конфликта. В итоге ничем хорошим для киевского режима это не закончится. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, написал ТАСС.

Официальный представитель Кремля напомнил, что поставки сейчас продолжаются.

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«Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», — сказал Песков.

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Также представитель Кремля заявил, что в России не ждут ничего хорошего от поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

Его визит начнется 21 декабря. В ходе него украинский лидер встретится с главой Белого дома Джо Байденом, а также выступит в конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

Песков прокомментировал и просьбу врио главы ДНР Дениса Пушилина усилить систему ПВО в регионе. По словам пресс-секретаря российского президента, Минобороны РФ делает все для улучшения ситуации в Донбассе.