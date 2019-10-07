Кремль потребовал объяснений от Ирана по делу журналистки Юзик

Российские власти рассчитывают на скорое освобождение журналистки Юлии Юзик, задержанной в Иране. Кроме того, Москва ждет разъяснений от Тегерана по поводу произошедшего.

«Надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», — прокомментировал задержание журналистки официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привел «Интерфакс».

МИД РФ: арестованная в Иране Юлия Юзик может выйти на свободу на этой неделе Подробнее

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии тем временем заявил, что задержание Юзик никак не связано со шпиономанией. По его словам, проблема была в визе.

«Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью», — подтвердил представитель иранских властей. Его слова привел ТАСС.

Журналистка была задержана 2 октября в одном из отелей в Тегеране. В ее номер ворвались представители силовых структур Ирана. Ранее в аэропорту Тегерана у Юзик изъяли загранпаспорт, пообещав вернуть документ в день отлета гостьи страны.