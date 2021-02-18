Кремль посчитал идею об уголовном наказании за призывы к санкциям актуальной

Кремль не удивлен появлением идей об ответственности за призывы к санкциям против РФ. Песков считает, что эта тема весьма актуальна в период злоупотребления разного рода ограничениями.

Режиссер Никита Михалков заявил о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает другие страны вводить санrции против России, сообщило РИА «Новости».

«Подобная инициатива не является пионерской. Первым такое мнение высказал Олег Дерипаска. Он, правда, не говорил о таком суровом наказании. Но говорил, что это должно быть уголовно наказуемо», — высказался по поводу инициативы Михалкова Песков.

Такие предложения, как подчеркнул пресс-секретарь президента, озвучиваются не в первый раз.

«Я не говорю о том, как следует наказывать за это, это уже не наша прерогатива, но наверняка, когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться», — добавил Песков, не став предсказывать исход таких обсуждений.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Он будет распространяться на Twitter, Facebook и YouTubе.