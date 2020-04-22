Кремль попросил «не накручивать ситуацию» из-за сообщений о нехватке средств защиты

Сообщения от врачей о нехватке средства защиты регулярно попадают в Сеть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не использовать эту информацию для «истерик и накручивания ситуации».

Он отметил, что в региональных больницах действительно может существовать дефицит медицинских масок, перчаток и других нужных для защиты медперсонала вещей. Однако, по его словам, каждый день такие ситуации пытаются исправить. Об этом написало РИА «Новости».

Песков считает, что медики должны информировать власти о существующих проблемах.

«В каждом регионе есть министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений. Это в обязательном порядке», — заметил представитель Кремля.

Он добавил, что у регионов есть все возможности, чтобы закрывать дефицит. В этом им помогают федеральные власти.

«Но конечно, ситуация когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации», — заключил Песков. Он подчеркнул, что это совершенно неуместно.

С началом пандемией России ощутила недостаток медицинских масок. Их практически невозможно купить в оффлайне. Недавно проведенный опрос показал, что эти средства защиты можно найти в 1% аптек.