    22 апреля 2020, 14:10

    Кремль попросил «не накручивать ситуацию» из-за сообщений о нехватке средств защиты

    Наза Салех Захи

    Сообщения от врачей о нехватке средства защиты регулярно попадают в Сеть. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не использовать эту информацию для «истерик и накручивания ситуации».

    Он отметил, что в региональных больницах действительно может существовать дефицит медицинских масок, перчаток и других нужных для защиты медперсонала вещей. Однако, по его словам, каждый день такие ситуации пытаются исправить. Об этом написало РИА «Новости».

    Песков считает, что медики должны информировать власти о существующих проблемах.

    «В каждом регионе есть министерство здравоохранения, и оно должно получать объективную информацию из медицинских учреждений. Это в обязательном порядке», — заметил представитель Кремля.

    Он добавил, что у регионов есть все возможности, чтобы закрывать дефицит. В этом им помогают федеральные власти.

    «Но конечно, ситуация когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик, для накручивания ситуации», — заключил Песков. Он подчеркнул, что это совершенно неуместно.

    С началом пандемией России ощутила недостаток медицинских масок. Их практически невозможно купить в оффлайне. Недавно проведенный опрос показал, что эти средства защиты можно найти в 1% аптек.