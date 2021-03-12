Кремль попросил дождаться личного заявления Путина о вакцинации

Президент Владимир Путин сам сообщит о том, что сделал прививку от коронавируса, когда это действительно произойдет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Президент обещал сам сообщить, когда он привьется», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал новость от том, что послание Путина Федеральному собранию пройдет в очном формате. После объявления данной информации журналисты предположили, что российский лидер привился от коронавируса или в ближайшее время это сделает.

Дата выступления главы государства перед Федеральным собранием пока не определена. По словам Пескова, обращение в этом году сдвигается на более поздний срок. Тем не менее Путин на днях рассказал, что уже начал готовиться к выступлению.

Мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания», — отметил он.

Песков также уточнил, что мероприятия пройдет в очном формате. Об этом написала газета «Известия».