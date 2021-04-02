Кремль пообещал усилить меры безопасности при появлении войск США на Украине

Если американские войска появятся на территории Украины или влияние НАТО усилится в соседних с ней странах, то Россия примет дополнительные меры безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил заявления Вашингтона о том, что «в случае эскалации [США] не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ». Также Песков напомнил и высказывание Киева, предложившего повысить боеготовность войск НАТО вокруг Украины.

В связи с этим журналисты поинтересовались у представителя Кремля, что будет делать Россия, в случае появления войска США на Украине или усиления НАТО в соседних государствах.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. И, конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — подчеркнул Песков. Его процитировал «Интерфакс».

Он добавил, что размышления о том, что РФ является «каким-то противником», неприемлемы и неуместны. При этом пресс-секретарь президента с сожалением отметил, что Россия фиксирует многочисленные провокации со стороны Украины.