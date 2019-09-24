Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатам

«Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН», — заявил он, пояснив, что в этой ситуации речь идет не о двусторонних отношениях, а об обязательствах США, которые они должны исполнять.

Российским сенаторам затянули получение виз США. МИД России заявил о поломке системы Подробнее

Песков подчеркнул, что случившиеся требует «жесткой реакции» не только со стороны России, но и со стороны ООН. По его словам, в Вашингтоне сейчас «принимает меры» российское посольство, пытаясь урегулировать возникшую ситуацию.

Во вторник, 24 сентября, появилась информация о том, что российская делегация не сможет попасть на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, потому что им не оформили визы в срок. Причиной, по словам представителей США, стала техническая сторона проблемы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это объяснение несостоятельным и обвинила Америку в неуважении к членам ООН.