Кремль пообещал раскрыть данные о том, кто устроил провокацию в Буче

Российские власти детально обсуждали провокации в Буче, информацию о причастных к этой истории сообщат своевременно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта тема обсуждалась. Хорошо известно и достаточно детально аргументированно показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что информация о том, кто является автором этой провокации, «своевременно появится».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин назвал ее целью денацификацию и демилитаризацию страны. Также он подчеркнул, что нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми из Донбасса.

В начале апреля в Сети появились кадры из города Бучи, который находится в Киевской области. На них видны трупы со связанными руками, лежащие на земле. Украинские власти заявили, что это мирные жители, которых убили российские военные. Однако Россия обвинения в свой адрес отвергла. В Минобороны РФ сообщили, что, пока Буча находилась под контролем российских ВС, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В ведомстве добавили, что российские силы полностью вышли из этого города 30 марта.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что авторами информационной провокации в Буче являются британцы.