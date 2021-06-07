Кремль пообещал объявить место и время переговоров Путина и Байдена синхронно с США

Россия и США объявят детали по месту и времени встречи Владимира Путина и Джо Байдена синхронно. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, по месту есть уже более или менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать. Мы как-то это все, наверное, синхронно сделаем с американцами, пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет», — сказал Песков, его процитировал «Интерфакс».

Пескову задали вопрос о точном месте проведения переговоров на фоне слухов в СМИ о том, что саммит пройдет на женевской вилле Lala Grange или в отеле недалеко от нее. Издания писали, что в этих местах заметили военных.

СМИ также написали о том, что Россия якобы отказалась от переговоров в гостинице Intercontinental, где в 1985 году встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Это будут первые переговоры лидеров России и США с момента вступления Байдена в должность президента. Подробностей о том, что станет темой обсуждения на российско-американском саммите, пока немного. Старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин говорил, что лидеры обсудят стратегическую стабильность.