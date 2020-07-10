Кремль положительно оценил свободную работу Telegram в России

«Мы рады этому», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что также положительно оценивается и участие представителей мессенджера в мероприятиях по проблемам IT-отрасли, которые организовываются на правительственном уровне.

Он напомнил, что развитие цифровой сферы стало для президента России одним из самых приоритетных вопросов.

«Когда в дискуссиях принимают участие самые талантливые и успешные, это на пользу всем нам», — привела слова Пескова газета «Известия».

Роскомнадзор ограничивал работу мессенджера Telegram на территории России с апреля 2018 года по решению суда. В июне этого года ведомство объявило о снятии всех блокировок, мешающих работе мессенджера после согласования с Генеральной прокуратурой.

В минувший четверг на панельной дискуссии с участием премьер-министра России Михаила Мишустина выступил вице-президент Telegram Илья Перекопский. В своем заявлении он сравнил налоговый сбор магазинов Apple и Google с данью, которую выплачивали Золотой орде. Он призвал российские власти присоединиться к борьбе с несправедливым сбором, который приводит к сдерживанию развития IT-технологий.