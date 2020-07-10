Кремль положительно оценил свободную работу Telegram в России
«Мы рады этому», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что также положительно оценивается и участие представителей мессенджера в мероприятиях по проблемам IT-отрасли, которые организовываются на правительственном уровне.
Он напомнил, что развитие цифровой сферы стало для президента России одним из самых приоритетных вопросов.
«Когда в дискуссиях принимают участие самые талантливые и успешные, это на пользу всем нам», — привела слова Пескова газета «Известия».
Роскомнадзор ограничивал работу мессенджера Telegram на территории России с апреля 2018 года по решению суда. В июне этого года ведомство объявило о снятии всех блокировок, мешающих работе мессенджера после согласования с Генеральной прокуратурой.
В минувший четверг на панельной дискуссии с участием премьер-министра России Михаила Мишустина выступил вице-президент Telegram Илья Перекопский. В своем заявлении он сравнил налоговый сбор магазинов Apple и Google с данью, которую выплачивали Золотой орде. Он призвал российские власти присоединиться к борьбе с несправедливым сбором, который приводит к сдерживанию развития IT-технологий.