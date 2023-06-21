Власть 21 июня 2023, 12:41 Кремль положительно оценил работу средств по борьбе с беспилотниками после атаки в Подмосковье Песков назвал качественной работу средств по борьбе с беспилотниками в Подмосковье РИА «Новости»

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Средства по борьбе с беспилотниками отлично выполнили свою задачу после атаки летательных аппаратов в Подмосковье. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас расследованием случившегося занимаются сотрудники соответствующих ведомств.

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«Это была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют», — заявил Песков.

На уточняющий вопрос, удалось ли сбить дроны, представитель Кремля отметил, что летательные аппараты нейтрализовали. За подробностями Песков предложил обратиться к Министерству обороны.

Средства радиоэлектронной борьбы остановили полет трех беспилотников самолетного типа в Московской области. Все летательные аппараты, потеряв управление, рухнули на землю, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве назвали атаку беспилотников террористической атакой и подчеркнули, что пострадавших среди жителей и разрушений на земле в результате происшествия нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что военные беспилотники потерпели крушение в Наро-Фоминском городском округе рано утром в среду, 21 июня. Глава региона подчеркнул, что дроны упали при подлете к одной из воинских частей. Губернатор добавил, что на место прибыли сотрудники спецслужб, которые оцепили территорию. Он призвал жителей сохранять спокойствие.