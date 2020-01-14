Кремль показал, как Путин и Буш-младший танцевали «сударыню» в Сочи

Видео было снято в 2008 году. На кадрах президенты двух стран вместе с девушками, одетыми в национальные русские наряды, станцевали под песню «Сударыня-барыня». Путин поцеловал руку своей партнерше по танцу, а Буш лихо отплясывал, улыбаясь всем дамам вокруг. После танца президенты сели за один столик и с улыбками пожали друг другу руки.

Встреча проходила в Сочи 5–6 апреля 2008 года. Это был «прощальный визит» Джорджа Буша-младшего в Россию — в ноябре того же года он перестал быть президентом США, уступив пост Бараку Обаме.

В рамках проекта «Путин.20 лет» пресс-служба Кремля выкладывает фотографии и видеоролики, которые передают яркие моменты пребывания Владимира Путина у власти — как на посту президента, так и на должности председателя правительства страны — за последние 20 лет. В описании проекта отмечается, что некоторые материалы раньше никогда не публиковались.