Власть 22 ноября 2022, 20:23 Кремль пока не видел просьбу издать указ о завершении частичной мобилизации Песков: в Кремле пока не видели просьбу издать указ о завершении частичной мобилизации РИА «Новости»

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Кремль пока не получал обращений от депутатов из Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Пока не видели», — сказал Песков, отвечая на вопрос о получении такого обращения.

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О запросе на имя президента ранее сообщили в пресс-службе «Яблока». По словам представителей политической силы, фракция партии в Заксобрании Карелии направила обращение Владимиру Путину. В документе указали, что после объявления об окончании призыва по частичной мобилизации никакого нормативного акта не появилось.

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Путин в конце октября уже отвечал на подобные вопросы. Глава государства заметил, что посоветуется с юристами о необходимости издания отдельного указа об окончании частичной мобилизации. Песков позже заявил, что правовое управление администрации президента пришло к заключению, что такой документ не требуется.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в начале ноября также сообщил, что издание дополнительных документов в связи с завершением частичной мобилизации в России не нужно.