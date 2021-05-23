Кремль пояснил слова Путина о готовности «выбить зубы»

Россия готова дружить со всеми странами, но это не должно быть менторством или диктатом. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил фразу российского президента Владимира Путина о готовности «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны.

«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1».

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия не позволит претендовать на свое. Наша страна, по его словам, достаточно сильна и мощна, чтобы никому этого не позволить.

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не будет обсуждать на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским принадлежность Крыма. Но пограничное сотрудничество они обсудить могут. Ссылаясь на Конституцию, пресс-секретарь заявил, что говорить об отчуждении территорий Российской Федерации считается уголовным преступлением.