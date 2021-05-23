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    23 мая 2021, 14:53

    Кремль пояснил слова Путина о готовности «выбить зубы»

    Анастасия Калинина

    Россия готова дружить со всеми странами, но это не должно быть менторством или диктатом. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил фразу российского президента Владимира Путина о готовности «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны.

    «Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», — сказал Песков в эфире канала «Россия 1».

    Пресс-секретарь президента добавил, что Россия не позволит претендовать на свое. Наша страна, по его словам, достаточно сильна и мощна, чтобы никому этого не позволить.

    Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не будет обсуждать на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским принадлежность Крыма. Но пограничное сотрудничество они обсудить могут. Ссылаясь на Конституцию, пресс-секретарь заявил, что говорить об отчуждении территорий Российской Федерации считается уголовным преступлением.