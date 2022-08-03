Кремль подтвердил встречу Путина и Шредера в Москве

Президент России Владимир Путин провел личную встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером во время его визита в Москву. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Шредер обсудили вопрос энергетической безопасности в Европе.

«Шредер обеспокоен энергетическим кризисом в Европе, как и, наверное, прочие понимающие и думающие люди», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что бывший канцлер обратился к Путину с просьбой рассказать свое видение энергетической проблемы.

Также собеседники обсудили ситуацию с отремонтированной турбиной для газопровода «Северный поток».

«Пока что не хватает документов по турбине, президент уже говорил, каких именно. Немецкая сторона, компания Siemens, увели проект под британскую юрисдикцию. Теперь сервисное обслуживание даже по старым контрактам идет через британскую дочернюю компанию Siemens», — добавил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что «Газпром» должен получить документацию о техническом состоянии турбины и бумаги о том, что она не попадет под антироссийские санкции.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова отправить турбину для газопровода в Россию после получения необходимых документов и соответствующего запроса «Газпрома». По его мнению, транспортировке агрегата ничто не мешает, писал RT.