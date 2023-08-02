02 августа 2023, 14:17
Кремль подтвердил возможность встречи Путина и Эрдогана
Кремль: после беседы Путина и Эрдогана продолжатся контакты для подготовки их встречи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонного разговора договорились о продолжении контактов на разных уровнях. В том числе и для подготовки возможной встречи двух политиков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», — заявили в Кремле.
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Беседа президентов прошла впервые за пять месяцев. Канцелярия Эрдогана уточнила, что он договорился о приезде Путина в Турцию. Даты пока не разглашаются.
Также политики затронули тему зерновой сделки. Путин подчеркнул, что из невыполнения условий России по соглашению говорить о ее продлении пока нельзя, ведь оно потеряло всякий смысл.
Однако президент подтвердил готовность вернуться за стол переговоров по этому вопросу, если Запад выполнит взятые обязательства. Эрдоган сказал, что Турция и ее дипломаты сделают все возможное для пролонгации договора.
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Реджеп Эрдоган
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