Кремль подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее подготовка к организации встречи пока не ведется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность к встрече с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было», — передало РИА «Новости» слова Пескова.

Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что война России с Украиной начнется с провокации ВСУ в Донбассе. По крайней мере, если украинские власти на это решатся, то стоит ожидать такой реакции от России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он намерен обсуждать только конфликт в Донбассе. До этого он предположил, что на саммите в Женеве лидеры РФ и США не придут ни к каким договоренностям по Украине.