Власть 16 июня 2023, 11:41 Кремль подтвердил готовность Путина говорить с разными сторонами на тему урегулирования конфликта на Украине Песков: Путин открыт для любых контактов на тему урегулирования конфликта на Украине РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать решение украинского кризиса с другими сторонами. Он поддерживает любые идеи, которые направлены на урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Президент Путин был, есть и остается открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы», — подчеркнул Песков.

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Он отметил, что можно говорить о решении проблемы разными способами. Поэтому президент поддерживает любые идеи, которые помогут завершить украинский конфликт. Представитель Кремля добавил, что Путин проводит такие разговоры и приветствует контакты, которые будут у него с лидерами африканских стран.

Глава государства выступит на ПМЭФ 16 июня. Он затронет вопрос экономического развития России, а также тему российской спецоперации на Украине.