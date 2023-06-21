Власть 21 июня 2023, 12:44 Кремль подтвердил, что Путин обсудил с президентом ЮАР будущий саммит БРИКС Пресс-секретарь Песков: Путин говорил с Рамафозой о подготовке к саммиту БРИКС РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой подготовку к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается», — сказал он.

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Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация на встрече с африканской затронула тему продления зерновой сделки. Он сказал, что на встрече подчеркнули важность поставок именно российской продукции в Африку.

Встреча лидеров России и ЮАР прошла 17 июня, незадолго до этого они провели телефонные переговоры, обсудили сотрудничество и украинский кризис.

Саммит БРИКС пройдет в августе в Йоханнесбурге. Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука подтвердил «Известиям», что организаторы пригласили Владимира Путина и не собирались переносить мероприятие в Китай.