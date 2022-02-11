Кремль подтвердил, что Макрон отказался от теста на коронавирус перед встречей с Путиным

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели далеко друг от друга в Москве, потому что французский лидер перед встречей отказался сдать российский тест на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

«Да, действительно», — сказал Песков, подтвердив сообщения о несдаче теста Макроном.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в окружении президента Франции сообщило, что Путин и Макрон на встрече в Москве сидели по разные стороны длинного стола, потому что иностранный лидер по прибытии в Москву не стал проходить ПЦР-тестирование. По данным агентства, французская сторона не хотела, чтобы Россия получила образец ДНК Макрона. При этом отмечалось, что Макрон сделал ПЦР-тест во Франции, готовясь к вылету, а по прилете сделал тест на антиген, но его провел его личный врач.

Песков также сообщил, что Путин и Макрон пока не беседовали после визита французского президента на Украину. Когда может состояться новый разговор, пока неизвестно.