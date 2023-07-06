Власть 06 июля 2023, 13:48 Кремль подтвердил анонсированную Лукашенко встречу с Путиным Пресс-секретарь Песков: встреча Путина и Лукашенко произойдет, но точной даты нет РИА «Новости»

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Встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко произойдет, когда появится необходимость, дату пока не назначили. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил планы, но не стал комментировать тему предстоящих переговоров, сообщили «Известия».

«Есть планы по встрече с президентом России. <…> При необходимости, конечно, встреча произойдет, пока точной даты нет», — сказал он.

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Путин и Лукашенко, по словам Пескова, достаточно часто общаются, пресс-служба оповещала прессу далеко не обо всех телефонных разговорах. Официальный представитель Кремля объяснил, что это продиктовано особым характером двусторонних отношений.

Песков заявил, что администрация не следила за перемещениями Евгения Пригожина, потому что не имела ни возможности, ни желания это делать. Он ушел от ответа на вопрос, обсудят ли президенты Белоруссии и России будущее ЧВК «Вагнер», сказав только, что договоренности в отношении компании от 24 июня остались в силе.

Александр Лукашенко на встрече с журналистами объявил, что в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным и обсудит дальнейшую работу ЧВК «Вагнер». По его словам, бойцы остались в своих лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин — в Санкт-Петербурге.