Кремль поддержал призыв главы Дагестана провести мобилизацию без перегибов | 360°

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Кремль поддержал призыв главы Дагестана провести мобилизацию без перегибов

Пресс-секретарь президента РФ Песков поддержал критику главы Дагестана о мобилизации

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Перегибов при проведении частичной мобилизации быть не должно, объявил глава Дагестана Сергей Меликов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его поддержали в Кремле, сообщил ТАСС.

На брифинге журналисты спросили Пескова, как в администрации президента отнеслись к жесткому тону главы Дагестана.

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«Поддерживаем [такой тон]», — ответил официальный представитель Кремля.

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На улицах Дербента заметили машину с громкоговорителем — мужчин в приказном порядке отправляли в военкоматы. Оказалось, это инициатива военного комиссара.

Сергей Меликов не оценил задумку, назвал ее несусветной глупостью и припомнил пословицу «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Он извинился перед жителями Дербента и призвал проводить частичную мобилизацию без перегибов, четко по правилам.

Глава Дагестана также раскритиковал эту акцию на заседании Совета безопасности региона и пригрозил ее организаторам уголовной ответственностью за распространение фейковой информации.

Дагестан

Дмитрий Песков

Частичная мобилизация в РФ

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