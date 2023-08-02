Власть 02 августа 2023, 13:03 Кремль поддержал несогласие кабмина с идеей выхода России из МВФ Представитель Кремля Песков назвал аргументированным отказ правительства от выхода из МВФ РИА «Новости»

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Правительство России представило аргументированный отказ в реализации инициативы КПРФ о выходе страны из Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главное — позиция правительства. Весьма аргументированная. Поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением», — заявил он.

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Фракция КПРФ в Госдуме внесла на рассмотрение законопроект о денонсации протокола о вступлении России в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития, подписанный в 1992 году.

Как сообщил ТАСС, инициатива встретила критику со стороны правительства. В кабмине заявили, что односторонний выход из международных финансовых организаций поставит под угрозу возврат уже вложенных активов, а также исключит страну из международных финансовых механизмов, в том числе из пула валютных резервов БРИКС.