Кремль поддержал идею сделать статью Путина обязательной для изучения военными
Кремль приветствовал указание главы Минобороны РФ Сергея Шойгу сделать статью российского президента Владимира Путина об Украине обязательной для изучения среди военных. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент не знает об этом [указании Шойгу]. Но, с другой стороны, это объяснимо. Речь идет об очень важном концептуальном документе, который написал Верховный главнокомандующий. Естественно, что в Вооруженных силах это изучают», — сказал Песков. Его процитировало Urа.ru.
Ранее РБК написал, что министр обороны поручил включить статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» в обязательную программу военнослужащих по военно-политической подготовке. Издание отметило, что Шойгу принял такое решение «из-за большого числа откликов в военной среде».
В статье глава государства назвал трагедией ухудшившиеся в последние годы отношения между Россией и Украиной. Ведь эти страны являются частями одного исторического и духовного пространства.
По мнению российского лидера, современная Украина «в значительной степени создавалась за счет исторической России». В подтверждение своих слов президент предложил сравнить, «какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза». Путин также подчеркнул, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».