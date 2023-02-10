Власть 10 февраля 2023, 14:18 Кремль переадресовал Минобороны вопрос о якобы проходе ракет России через воздушное пространство Румынии Представитель Кремля Песков отказался говорить о якобы прохождении ракет России в Румынии piqsels

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Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать сообщения о якобы проходе российских ракет через воздушное пространство Румынии. Он сказал, что это вопрос Минобороны России, написал ТАСС.

«Нет, не мог бы это прокомментировать. Это связано непосредственно с самой специальной военной операцией, это вопросы Минобороны», — сказал он.

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Песков объявил о том, что президент Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 21 февраля. Он коснется таких тем, как СВО, состояние экономики других. Представитель Кремля пока не стал подтверждать возможное участие главы государства в митинге-концерте в «Лужниках» 22 февраля.

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Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил о том, что российские ракеты пересекли границу Молдавии, а потом Румынии. Об этом написало РИА «Новости». Однако румынское Минобороны уже опровергло это сообщение, уточнило агентство Reuters.