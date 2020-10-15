Кремль ответил на вопрос о вакцинации Путина против гриппа

Путин на совещании 14 октября спросил вице-премьера Татьяну Голикову, как проходит вакцинация от коронавируса препаратом новосибирского центра «Вектор» и о том, как чувствуют себя привитые. Чуть ранее президент сообщил о регистрации вакцины «Вектора». Она получила название «ЭпиВакКорона».

Глава государства также рассказал, что Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сделали себе прививку от COVID-19. Вице-премьер ответила, что и она, и Попова чувствуют себя нормально. Также от коронавирусной инфекции уже привились глава Минобороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, мэр Москвы Сергей Собянин.

О том, делал ли себе прививку от коронавируса Владимир Путин, неизвестно. Однако он сам говорил о том, что вакциной воспользовалась одна из его дочерей. В прошлом году на одном из правительственных совещаний российский лидер рассказал, что сделал прививку от гриппа. Он призвал членов кабмина последовать его примеру.

Россия зарегистрировала две вакцины от коронавируса. Первой стал «Спутник V» от центра имени Гамалеи, второй — «ЭпиВакКорона». На подходе и препарат от института Чумакова.