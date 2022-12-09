Власть 09 декабря 2022, 12:31 Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным освобожденных территорий на Украине Пресс-секретарь Песков: рано или поздно Путин посетит новые регионы РФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обязательно посетит освобожденные территории на Украине, но конкретной даты этого события пока нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По срокам поездки пока нет понимания. Но это, очевидно, произойдет рано или поздно», — сказал он.

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В результате проведенных референдумов в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. В начале октября Путин подписал официальный указ о вхождении новых регионов в состав РФ.

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Путин заявлял, что западный мир целенаправленно использует Украину в качестве тарана, направленного против России. Он упрекнул Запад в накачивании украинских военных оружием, из-за которого страдают мирные люди в Донбассе.

Также российский лидер отметил, что Запад любыми способами хочет сохранить свое международное доминирование, ужесточая антироссийские санкции и расширяя экспансию НАТО.