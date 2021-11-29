Кремль ответил на вопрос о дальнейших действиях в связи с появлением «омикрон»-штамма

Дальнейшие меры в России в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от степени его опасности и от выводов ученых. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас весь мир и Всемирная организация здравоохранения пытаются понять, насколько данным штамм опасен. Он напомнил, что в России оперативно было решено закрыть на въезд в РФ граждан из нескольких стран.

«Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Ученые в 20-х числах ноября сообщили о появлении в ЮАР и Ботсване нового штамма коронавируса, его назвали «омикрон». Он содержит 32 мутации в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток.

Россиянам не следует переживать из-за нового штамма коронавируса, заявили в Центре имени Гамалеи. По словам специалистов, против него действуют прививки.