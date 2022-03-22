Кремль ответил на сообщения о «трудовых лагерях» для беженцев в России

Сообщения о трудовых лагерях для беженцев из Украины в России являются фейком. Об этом в интервью СNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы живем не только в условиях военной операции, но также в условиях жестокой информационной войны, войны фейков», — подчеркнул Песков.

Он также рассказал, что главной цель российских военных в Мариупле является очищение города от националистических подразделений, которые «не выпускают из города людей», используя их «в качестве живого щита».

«Стратегической целью является очищение Мариуполя от находящихся там националистических подразделений», — указал Песков.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон распространил информацию о том, что в России якобы созданы так называемые «фильтрационные лагеря» для беженцев из Украины. В этой связи Гордон призвал украинцев не эвакуаироваться по гуманитарным коридорам в Россию. По его словам, там их будут пытать.

Журналистка Ольга Скабеева в ответ опубликовала видео с пункта временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в Таганроге. Именно такой пункт был назван на Украине «фильтрационным лагерем». На кадрах видно помещение спортивного зала во Дворце спорта, где разместились женщины и дети.