Власть 05 января 2023, 19:37 Кремль ответил на слухи про поездку Путина в Донецк на Рождество Пресс-секретарь Песков: о планах Путина посетить Донецк на Рождество ничего не известно РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Кремле ничего не знают о якобы запланированной президентом России Владимиром Путиным поездке на Рождество в Донецк. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно о таких слухах», — коротко ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в Сети информацию.

Реклама

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретит православный праздник Рождество в одном из храмов за пределами Москвы. В 2021 году он посетил церковь Николы в Нижегородской области.

Реклама

Глава государства поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Он будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Распоряжение о введении режима прекращения огня было подписано с учетом обращения патриарха Кирилла.

Предстоятель РПЦ объяснил, что благодаря временному перемирию верующие люди, исповедующие православие, смогут посетить богослужения в храмах в Рождественский сочельник и на Рождество.