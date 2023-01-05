05 января 2023, 19:37
Кремль ответил на слухи про поездку Путина в Донецк на Рождество
Пресс-секретарь Песков: о планах Путина посетить Донецк на Рождество ничего не известно
В Кремле ничего не знают о якобы запланированной президентом России Владимиром Путиным поездке на Рождество в Донецк. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нам ничего не известно о таких слухах», — коротко ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся в Сети информацию.
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Ранее стало известно, что Владимир Путин встретит православный праздник Рождество в одном из храмов за пределами Москвы. В 2021 году он посетил церковь Николы в Нижегородской области.
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Глава государства поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Он будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Распоряжение о введении режима прекращения огня было подписано с учетом обращения патриарха Кирилла.
Предстоятель РПЦ объяснил, что благодаря временному перемирию верующие люди, исповедующие православие, смогут посетить богослужения в храмах в Рождественский сочельник и на Рождество.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Православное рождество
Донецк
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