Кремль ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста

Заявление о готовящемся новом повышении пенсионного возраста в России ошибочное. Таким его назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это ошибочное утверждение», — привел его слова «Интерфакс».

Причем эту тему не планируют обсуждать ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

«На повестке нет этой темы ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе, это абсолютно неправильное заявление», — сказал Песков РИА «Новости».

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил агентству Ura.ru о якобы планируемом повышении пенсионного возраста после думских выборов в сентябре 2021 года.

Он объяснил необходимость этого шага тем, что предыдущее повышение не устранило дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Такой вывод сделала группа по анализу эффективности, созданная в правительстве РФ. Комиссия увидела выход из ситуации с дефицитом ПФР в увеличении возраста отправки на пенсию, говорил Рашкин.

Ранее для пенсионеров предложили ввести новую льготу: в год два билета со скидкой 50% на поезда дальнего следования на любые даты. Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что так пожилые люди будут чаще видеться со своими близкими из отдаленных регионов.