Кремль ответил на слова Жириновского о преемнике Путина

Размышления политиков о возможном преемнике Владимира Путина на посту президента России обычно ничем не подкреплены. Их предположения являются обычными рассуждениям, отметили в Кремле.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Петков. Его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что тема возможных преемников президента всегда вызывает в политологических и похожих кругах весьма живой интерес.

«Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются ничем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу», — отметил он.

Песков добавил, что Владимир Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому его предположения, скорее всего, на опыте и основаны. В ответ на вопрос, размышляет ли Путин о своем преемнике, Песков напомнил, что президента не раз об этом спрашивали — он отвечал на этот вопрос во время пресс-конференций.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что возможными кандидатами на пост президента России могут стать премьер-министр Михаил Мишустин, бывший премьер Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.