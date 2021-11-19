Кремль ответил на резолюцию США о непризнании Путина президентом

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал резолюцию о непризнании Путина президентом России вмешательством США в дела других стран. Его слова передал ТАСС.

Речь идет о проекте резолюции, которую представили на рассмотрение палаты представителей конгресса США американские законодатели Стивен Коэн и Джо Уилсон. Они выступили с инициативой не признавать Владимира Путина президентом России, если он займет пост президента в 2024 году.

«Это прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран», — подчеркнул Песков.

Он посетовал, что в Кремле каждый раз надеются, что со стороны США больше не будет нелепых и агрессивных действий, но постоянно ошибаются в этом. Пресс-секретарь президента отметил, что такие заявления не нуждаются в ответной реакции из-за того, что они откровенно неудачные, но добавил, что понимает бурную реакцию российских депутатов. В целом Кремль счел подобные предложения неприемлемыми.