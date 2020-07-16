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    16 июля 2020, 19:16

    Кремль ответил на обвинения Британии в краже данных о вакцине от коронавируса

    Алена Макаренко

    Россия не владеет информацией о хакерских атаках на фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. К тому же РФ не имеет к этому никакого отношения. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
    Кремль ответил на обвинения Британии в краже данных о вакцине от коронавируса

    «Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — отметил он.

    Ранее Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что «русские хакеры» пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от коронавируса.

    В результате они якобы завладели доступом к компьютерным системам разработчиков вакцины по всему миру. Многие из полученных ими сведений не несут ценности с точки зрения разведки. По предположению Национального центра кибербезопасности Великобритании, APT29 почти наверняка действует в составе российских спецслужб. Его представители допускают, что хакеры хранят похищенные данные, чтобы воспользоваться ими позже или в случае появления их значимости.

    Злоумышленники сканировали IP-адреса разработчиков и находили уязвимости для проникновения. Они применили фишинг для кражи логинов и паролей, которые пригодятся для доступа в компьютерные системы.

    В Великобритании вакцины от коронавируса разрабатывают два научных центра — Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне.