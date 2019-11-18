  • Кремль ответил Лукашенко словами о незыблемости союза с Белоруссией

    18 ноября 2019, 16:56

    Алексей Сахаров

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил «бешеную напряженность» в отношениях между Минском и Москвой. В Кремле эти слова белорусского лидера восприняли как критику Союзного государства.

    «Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия откажется подписывать дорожные карты по интеграции с Россией, если только не будут перед тем улажены принципиальные разногласия.

    Лукашенко усомнился в необходимости интеграции с Россией

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    «Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества», — заявил белорусский лидер, подчеркнув, что главными его принципами остаются суверенитет и независимость Белоруссии.

    По словам Лукашенко, есть сомнения в необходимости создания союзного государства с Россией. Белорусский лидер отметил, что Москва ежегодно «подсовывает новые условия» интеграции.