Кремль ответил Лукашенко словами о незыблемости союза с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил «бешеную напряженность» в отношениях между Минском и Москвой. В Кремле эти слова белорусского лидера восприняли как критику Союзного государства.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия откажется подписывать дорожные карты по интеграции с Россией, если только не будут перед тем улажены принципиальные разногласия.

Лукашенко усомнился в необходимости интеграции с Россией Подробнее

«Ни один из документов не будет подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества», — заявил белорусский лидер, подчеркнув, что главными его принципами остаются суверенитет и независимость Белоруссии.

По словам Лукашенко, есть сомнения в необходимости создания союзного государства с Россией. Белорусский лидер отметил, что Москва ежегодно «подсовывает новые условия» интеграции.