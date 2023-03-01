Власть 01 марта 2023, 14:04 Кремль отверг заявления украинских властей о непричастности к ударам по территории России Песков: мы не верим заявлениям Киева о непричастности ВСУ к ударам по территории России РИА «Новости»

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Россия не верит заявлениям украинских властей о том, что ВСУ якобы не наносят удары по территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на слова советника главы офиса лидера Украины Михаила Подоляка, сообщил ТАСС.

«Мы им не верим», — подчеркнул Песков.

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Подоляк ранее выступил с утверждением о том, что «Киев не наносит ударов по территории России». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter, комментируя данные о двух сбитых дронах в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Беспилотники уничтожили накануне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве обратили внимание, что дроны собирались атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Их вывели из строя подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По факту случившегося идет проверка. Ее поручил провести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.